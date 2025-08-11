¢¡À¾Éð¡½³ÚÅ·¡Ê11Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë3»î¹çÏ¢Â³Æó·å°ÂÂÇ¤ÈÂÇÀþ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤Ï¡¢Áá¤¯¤âº£µ¨¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë³ÚÅ·Àï¤Ç¸òÎ®ÀïDeNAÀï°ÊÍè¤Î13¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£1ÈÖ¤Ë¤Ï7·î9Æü°ÊÍè¡¢Ìó°ì¥«·î¤Ö¤ê¤ËÄ¹Ã«Àî¿®ºÈ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£7ÈÖ¤Ë¤ÏÁ°Æü10Æü¤Î»î¹ç¤Ç2022Ç¯6·î5Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î±¦Íã¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿³°ºê½¤ÂÁ¤¬¡¢Æ±°ÌÃÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÏÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¡£6·î19Æü°Ê