¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£µÀá£ÃÂçºå¡½¿·³ã¡Ê£±£±Æü¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥ê¡¼¥°Àï£³»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤¦£ÃÂçºå¤¬¡¢¿·³ãÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±£°Æü¡¢ÆüËÜ»Ë¾åÎòÂåºÇÂ¿¤Î£Á¥Þ¥Ã¥Á£·£µÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï£ÃÂçºå¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ó¥Þ¡¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸µÉû²ñÄ¹¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ë¾Êó¡Ê¤Õ¤Û¤¦¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÁÓ¾Ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÀï¤¤¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÇÌÛ