¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£±Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û£±¡ÊÃæ¡Ë·¬¸¶¡¢£²¡Ê±¦¡Ë²ÜÌ¾¡¢£³¡Êº¸¡Ëº´Ìî¡¢£´¡Ê°ì¡Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢£µ¡Ê»°¡ËµÜºê¡¢£¶¡ÊÊá¡Ë»³ËÜ¡¢£·¡ÊÆó¡ËÎÓ¡¢£¸¡ÊÍ·¡ËµþÅÄ¡¢£¹¡ÊÅê¡ËÊ¿ÎÉ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û£±¡Ê±¦¡ËÂÀÅÄ¡¢£²¡ÊÃæ¡Ë´äÅÄ¡¢£³¡Êº¸¡ËÆâ»³¡¢£´¡Ê»°¡ËÂ¼¾å¡¢£µ¡Ê°ì¡Ë¥ª¥¹¥Ê¡¢£¶¡ÊÆó¡Ë»³ÅÄ¡¢£·¡ÊÊá¡ËÃæÂ¼Íª¡¢£¸¡ÊÍ·¡Ë°ËÆ£¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¾®Àî