ドル円一時１４７．３６レベル、クロス円とともに軟化＝ロンドン為替 週明けロンドン序盤、ドル円は一時147.36レベルと本日の安値を広げた。クロス円も軟調。ユーロ円は171.63レベル、ポンド円は198.13レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新している。 欧州株は高安まちまち。米株先物もダウ平均とＳ＆Ｐ５００が小幅高も、ナスダックはマイナスに転じている。米１０年債利回りは４．２５％台へと小幅に低下してい