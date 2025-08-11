²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤«¤é3Æü¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£8Æü¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¿¹¡£Æ±Æü¡ÖInstagram¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ªÅê¹Æ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ¿¹¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª°áÁõ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤