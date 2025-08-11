¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê44¡Ë¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡ÖÆâ½ï¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£°ÂÆ£¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤ºÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È±¦Éª¤¬ÄË¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£10Æü¤ËÁêÊý¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬ÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤í¾Ð¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹