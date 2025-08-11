また球場に来て「頑張れ！」の声援ください！！雨天中止となった１１日の阪神戦（マツダ）に広島・秋山翔吾外野手（３７）が「ひとり親家庭招待企画」として、招待していた１２組２８人の親子と触れ合った。残念ながら試合は水入りとなってしまったが、親子１組１組との記念撮影に応じた。秋山は「プレーするところは見せられなかったですが、これからもうちょっとシーズンもありますし、また球場に来てもらいたいなと思って