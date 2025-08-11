¤­¤Î¤¦¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¸ø±à¤ÇÍ·ÊâÆ»¤¬´ÙË×¤·¡¢·ê¤ËÂ­¤ò¼è¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í·ÊâÆ»¤ÎÏÆ¤Ë´Ý¤¯³«¤¤¤¿·ê¡£·ê¤ÎÂç¤­¤µ¤ÏÄ¾·Â¤ª¤è¤½30¥»¥ó¥Á¡¢¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½1.5¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Î¡ÖÂç´Ý»³¸ø±à¡×¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê45¡Ë¤¬¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Í·ÊâÆ»¤ÎÃÏÌÌ¤¬ÆÍÁ³È´¤±¤Æ·ê¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï·ê¤Ë±¦Â­¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦¤Ò¤¶¤äº¸Â­¤Î¤¹¤Í¤Ë