¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎË­¥ÎÅç¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëCPAP¡Ê»ýÂ³ÍÛ°µ¸ÆµÛÎÅË¡¡ËÁõÃÖ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¡¦Ë­¥ÎÅç ¡Û¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤ò¸øÉ½¡ÖCPAP¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾å¼Á¤Ê¿çÌ²¡×³¤³°±óÀ¬¤Ë¤âÉ¬·È¤ÎÁõÃÖË­¥ÎÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤âÉ¬¼ûÉÊ¡ª¤³¤ì¤¬Ìµ¤¤¤È¥À¥á¤À¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡ÖCPAP¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾å¼Á¤Ê¿çÌ²¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦