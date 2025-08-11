マリナーズのカル・ローリー選手が昨季の両リーグMVPを超えるペースでホームランを量産しています。この日のレイズ戦で初回に無死1塁の場面でライトスタンドに特大弾を運び、今季メジャー最速で45号に到達しました。現在61.2本ペースで突き進んでいます。2位の大谷翔平選手、カイル・シュワバー選手と4本に差を広げています。昨季のMVPである大谷選手とアーロン・ジャッジ選手。その2選手のホームランの歩みと比べてみます。ナ・リ