オーストラリアが、パレスチナを国家として承認する方針を表明しました。オーストラリアのアルバニージー首相は11日、9月に行われる国連総会に合わせて、パレスチナを国家として承認する考えを表明しました。その理由についてアルバニージー首相は、パレスチナ自治区ガザ地区で続く紛争や飢餓に「終止符を打つ」ためとしています。また、ニュージーランドのピーターズ外相も11日、パレスチナの国家承認を検討し、9月に正式決定する