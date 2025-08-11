TVアニメ「フードコートで、また明日。」青山吉能が演じる山本 女子高生のゆるい放課後を描く人気コミック、『フードコートで、また明日。』。本作のTVアニメが、2025年7月より6話構成で放送中だ。本作は、話しかけ難い雰囲気を漂わせる和田と、ギャルのような見た目で周囲から恐れられている山本の2人が、毎日フードコートで何をするでもなく、ただただ、たわいもない話をして過ごす。心にそっと寄り添うような、あたたかな