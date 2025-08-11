シリーズでお伝えする「戦後80年」。愛知県に、戦闘機が配備された「幻の飛行場」があったのをご存じでしょうか。史料がほとんどなく当時を知る人も減る中で、「戦争遺構が語りかける記憶」が時代の波にかき消されようとしています。 愛知県あま市の田畑が広がるこの場所。 一見なんの変哲もない、のどかな場所に見えますが、今から81年前、太平洋戦争末期だった昭和19年。 この地にあったのは、戦闘機が飛び交