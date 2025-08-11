地元の長野県白馬村へ寄付を行ったノルディックスキー複合男子の渡部暁斗＝11日午後、長野県白馬村ノルディックスキー複合男子の渡部暁斗（北野建設）が11日、環境保全や次世代のスキー選手育成を目指し、地元の長野県白馬村に30万円を寄付した。マネジメント会社を通じて企業版ふるさと納税の制度を利用。白馬村で取材に応じた冬季五輪3大会連続メダリストは「結果を出すだけの選手は必要とされなくなってきた。自分のスポーツ