世界最大の戦艦として建造された「大和」は、なぜ活躍できずに沈没してしまったのか。日本海軍史研究者で大和ミュージアム館長の戸高一成さんは「つくる技術そのものは一流だったが、『戦艦による決戦』にとらわれた日本は、『戦艦をどのように使ったら有効か』という研究に乏しかった」という――。（第3回）※本稿は、戸高一成『日本海軍 失敗の本質』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝Avalon／時事通信フォト日本