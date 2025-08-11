À¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎMIYAVI¡Ê43¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¸µ²Î¼ê¤Îmelody.¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ªÈè¤ì²ñ¤â·ó¤Í¤Æ100Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤Èmelody.¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Ãæ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡©¤¤¤Ä¤â¤Ï´ðËÜ¥Á¥Ó¥¹¥«¥¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤«¤é(¾Ð)ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡õ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤¹