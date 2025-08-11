大相撲夏巡業が11日、仙台市で行われ、宮城県栗原市出身の幕内・時疾風（28＝時津風部屋）が地元を盛り上げた。「栗原市出身」と場内アナウンスされると大きな拍手と大声援が送られた。質問コーナーにも出演し、「タオルを持ってくれている人とか、うちわを持ってくれている人とか、“サインください”という言葉も、いっぱいかけてもらったので頑張りたい」と語った。幕内として迎える地元・宮城県での巡業は初めて。「去年