12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ò·Ð¤ÆÅìËÌÉÕ¶á¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢»³±¢²­¤ÎÁ°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ËÌÎ¦ÉÕ¶á¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤ä²­Æì¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£11Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï·§ËÜ¸©¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤Ë¤ÏÂç±«¤Î¹ß¤ëÈÏ°Ï¤ÏËÌÎ¦¤äÅì³¤¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤­Â³¤­¡¢