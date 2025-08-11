◆パ・リーグソフトバンク３―１日本ハム（１１日・みずほペイペイドーム）日本ハムは首位・ソフトバンクに惜敗し、ゲーム差を４に広げられた。ゲーム差１で迎えた首位攻防３連戦だったが、痛恨の３連敗を喫した。敵地でのソフトバンク戦は２０年以来の７連敗となった。貯金は１９に減少した。初回に万波の１８号ソロで先制するも打線はその後沈黙。プロ初先発の孫易磊（スン・イーレイ）が４回途中５安打２失点と試合を作れ