◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第３日（１１日、千葉・なごみの米屋ぴーちゃんフィールド大谷津ほか）女子硬式野球のクラブチーム日本一を決める大会の２、３回戦が行われ、３連覇がかかる巨人女子チームが九州ハニーズ（福岡）に３―４の逆転で敗れた。雨のため１日順延し、球場も急きょ変更されて行われたこの日の試合。３回に巨人が中江映利加の適時打で１点を先制、その後追いつかれたものの６回に再びリードし