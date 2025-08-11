ＳＴＵ４８が１１日、ヒューリックホール東京で全国ツアーの東京公演を開催し、メンバーの池田裕楽（ゆら）と演歌歌手・徳永ゆうきによるデュエット曲「あの頃のＢＧＭ」を初披露した。フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜・後７時）のカラオケバトルに２人が度々出演していることをきっかけにコラボが実現。ツアー初日となった１０日の同所公演で１２枚目シングル「傷つくことが青春だ」のカップリングとして同曲が収録