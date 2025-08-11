俳優の知念英和、今井竜太郎が１１日、都内で「仮面ライダーガヴ＆仮面ライダーゼッツバトンタッチイベント」に出席した。知念はテレビ朝日系で２０２４年９月から放送中の「仮面ライダーガヴ」でショウマ役を約１年にわたって好演中。現在公開中の映画もヒットしており「ありがたいことにたくさん反響いただきまして。１年間ガヴを見てくださった皆さんが、よりガヴを大好きになったと」と喜んだ。一方の今井は、９月放送