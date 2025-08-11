Ｊ１のＣ大阪は１１日、ベルギー１部のルーベンからＤＦ大畑歩夢を完全移籍で獲得したと発表した。大畑は２０２４年のパリ五輪代表に選出された経験を持つ左ＳＢだ。２５年１月に浦和からルーベンへ移籍したが、７月２７日から始まった新シーズンでは３試合を戦っていずれも出場はなかった。Ｃ大阪は、左ＳＢのＤＦ高橋仁胡とＤＦ登里享平がいずれも負傷離脱中。タイムリーな補強となった。背番号は「６６」に決まった大畑は