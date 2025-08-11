¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤â¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï15Æü¤Ë¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â²Ã¤¨¤¿3¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤Ï¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤â¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¸ò¾Ä¤Ë