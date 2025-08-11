気象庁は、熊本県の7つの市と町に発表していた大雨特別警報を11日午後3時45分に大雨警報に切り替えました。今後も油断せず、土砂災害や川の氾濫に厳重な警戒を続けるように呼びかけています。熊本市の中心街から中継でお伝えします。10日夜からの大雨の影響で、熊本最大の繁華街である「下通アーケード」にも被害が出ました。深夜には、およそ100メートルにわたって水に浸かりました。一夜明けて、地下の靴販売店では、被災した店