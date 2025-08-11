¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾®ÎÓ¿®Ìé»á¤¬11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î2²óÀï°Ê¹ß¤ò½Ð¾ì¼­Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¹­ÎÍ¡Ê¹­Åç¡Ë¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£MCÃ«¸¶¾Ï²ð¤«¤é¡ÖÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë1²óÀï¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¼­Âà¡¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤Èº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡ÖÂç²ñ»Ë¾å½é¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤­¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¼­Âà¤Ï¤¢¤ê¤Þ