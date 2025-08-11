¹âÀî³Ø±à¡½Ì¤ÍèÉÙ»³2²óÉ½¹âÀî³Ø±àÌµ»à¡¢±óÌð¤¬º¸±Û¤¨¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£Êá¼êÃæ¹þ¡á¹Ã»Ò±à¹âÀî³Ø±à¤¬13°ÂÂÇ8ÅÀ¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¡£4ÈÖ¤Î±óÌð¤¬Ä¹ÂÇ¤Ð¤«¤ê3°ÂÂÇ¤Ç5ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£Æó²ó¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£3¡½3¤Î»Í²ó¤Ï2»àËþÎÝ¤ÇÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢Ï»²ó¤Ë¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤â¤¢¤Ã¤Æ·ÑÅê¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¤ÍèÉÙ»³¤â10°ÂÂÇ¤òÊü¤Á5ÅÀ¡£°ì²ó¤ËÃæ¹þ¤Î2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£