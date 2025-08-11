◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 3-1 日本ハム(11日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクと日本ハムによる首位攻防3連戦。ソフトバンクが3連勝で、4ゲーム差と勝差を広げています。この日は初回から日本ハムが先制。先発・大関友久投手が、2アウトから万波中正選手の一発を浴びます。反撃を見せたいソフトバンク打線でしたが、対する先発・孫易磊投手の前に決定打が出ず。2回まで無得点と抑えられました。しかし3回、1アウトから