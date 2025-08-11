「全国高校野球選手権・２回戦、高川学園８−５未来富山」（１１日、甲子園球場）初出場の未来富山（富山）は逆転負けで初戦突破はならなかった。一回に中込の２ランで先制したが、プロ注目の左腕エース江藤が打ち込まれた。先制直後の二回、遠矢にソロを浴びるなど３失点で逆転を許すと、四回には再び遠矢に走者一掃の３点二塁打を打たれ、リードを奪われた。六回途中で１１安打を浴びて８失点。江藤は「全国には僕の力