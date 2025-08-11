【モデルプレス＝2025/08/11】元日向坂46の佐々木美玲が11日、都内で行われた「Mireille」誕生記念イベントに出席。今後プロデュースしてみたいものを明かした。【写真】佐々木美玲初プロデュースのアロマキャンドル◆佐々木美玲初プロデュース「Mireille」佐々木が初プロデュースするオリジナルブランド「Mireille（ミレイユ）」。ブランドテーマは「運命的な出会い」と「共に歩むライフスタイル」。明るく、ポジティブなエネルギ