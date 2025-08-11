（台北中央社）内政部（内務省）が11日までに発表した台湾の人口に関する統計によると、7月末時点の総人口は前月比8805人減の2333万7936人だった。19カ月連続の減少となった。7月の出生数は8939人で、前月より29人減少。死亡数は1万6846人で、同292人増えた。出生数から死亡数を引いた「自然増減」は7907人のマイナス。県市別では、前年同月比で人口減少率が大きかったのは順に離島・金門県（2.86％）、同連江県（2.64％）、台北市