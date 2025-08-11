鹿島アントラーズFW田川亨介が途中出場で決勝ゴールを決めるすべてのサッカー選手は試合に先発出場することを目指している。鹿島アントラーズの元日本代表FW田川亨介も、より長い出場機会を求めているはずだ。それでも現在、鬼木達監督の率いるチームで途中出場という役割を与えられているストライカーは、8月10日の古巣であるFC東京との試合で決勝点を挙げた。田川はその役割を受け入れることができており、結果を出せているこ