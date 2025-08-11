女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したメイプル超合金カズレーザー（41）が約2年半前に、自身のYouTubeチャンネルで「恋愛感情」について語っていた。カズレーザーは23年1月に更新したYouTubeチャンネル「カズレーザーの50点塾」で、リスナーらからの質問に回答。その中で「誰かを好き（love）になったことがありません。好きになる（love）ってどんな感情なんですか？どんな気持ちなんですか？教えてください」というコメントを