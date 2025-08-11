¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î·»Äï¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥´¥Þ¡×¤¬8·î11Æü¡¢À®ÅÔ¤«¤é¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¤Ï2Æ¬¤ò¾è¤»¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¹â¤ÎÎé¶ø¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¥ë¡¼¥È¡Ê¿åÌçÎé¡Ë¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅþÃå¸å¡¢½Ã°å»Õ¤¬¸½¾ì¤Ç·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌäÂê¤Ê¤·¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2Æ¬¤Ï²¹ÅÙÄ´Àáµ¡Ç½ÉÕ¤­¤ÎÍ¢Á÷¼Ö¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢µ³ÇÏ·Ù´±¤Î¸î±Ò¤Î²¼¤Ç¥Ï¥ë¥Ó¥ó»ÔÆâ¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡ÖÂÀÍÛÅç¡×¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë