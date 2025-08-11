松竹は11日、人間国宝の歌舞伎俳優坂東玉三郎（75）が体調不良のため、東京・歌舞伎座で上演中の「八月納涼歌舞伎」を休演したと発表した。玉三郎は、第2部「火の鳥（ひのとり）」に出演しており、同日11日公演を中止した。同社によると、玉三郎は体調不良で休演し、上演取りやめを決めたといい、「皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と謝罪