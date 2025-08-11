大相撲「木瀬部屋」を電撃訪問した八村塁(C)Getty Images日本相撲協会は8月11日、公式インスタグラムを更新。NBAの名門レイカーズに所属する八村塁が、大相撲の木瀬部屋を訪問したことを動画と写真で報告した。電撃訪問だ。自身のSNSで日本に帰国したことを明かしていた八村が向かった先は、東京・墨田区にある「木瀬部屋」だった。【動画】すり足はディフェンスに生かせる？八村塁の稽古をチェック日本相撲協会は「八村塁選