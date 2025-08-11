É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Å¾¶ÐÂ²¤ÎÉ×¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼Â²È¤Ï¥Õ¥§¥êー°ÜÆ°¤¬É¬Í×¤ÊÅç¡£µ¢¾Ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÂÐ´ß¤Ë¤¢¤ëÉ×¤Î¼Â²È¤Ë´ó¤ë¤Î¤¬²æ¤¬²È¤Î¡È·è¤Þ¤ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¿©»ö¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á»ý¤Á ¤Þ¤º¤ÏÉ×¤Î¼Â²È¤Ç°ìÇñ¡£Í¼ÈÓ¤Ï»ä¤¬ºî¤ë¤«¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð³°¿©¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£É×¤Ï»ä¤ÎÉéÃ´¤òµ¤¸¯¤¤¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï³°¿©¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈñÍÑ¤Ï»ä¤¿¤Á»ý¤Á¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍâ