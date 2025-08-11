大谷を見事に封じ切ったフルハーティ（68番）(C)Getty Images左腕は、文字通りの危機的状況で研ぎ澄まされた。現地時間8月10日に敵地で行われたドジャース戦で、ブルージェイズは5-4で勝利。球界屈指のスター軍団との一戦に競り勝った。【動画】大谷翔平＆ベッツを圧倒！ ブルージェイズの左腕の快投シーン序盤からシーソーゲームが続いた中で、最大の見せ場となったのは、9回裏の守りだ。ブルージェイズは、1点差の局面で満