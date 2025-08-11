µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÄë¹ñ¤òÄï¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤¿¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢8·î14Æü¤Ç´Ý4Ç¯¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤ëÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾ë¤Ï¤â¤Ï¤ä²áµî¤Î¸¸¡¢º½¤Î¾ë¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°éÀ®¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Í³¤Ë¤Ç¤­¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊºÇ¸åÄÌÄ­¤òÆÍ¤­ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢AKB48¤Ê¤É½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃÛ¤­¾å¤²¤¿½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ­¼Ô¡£8·î5Æü¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ö·à¾ì·¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë