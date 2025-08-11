¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/11¡Û²Î¼ê¤ÎDream Ami¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDream Ami¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Â©»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Dream Ami¡¢¿åÃå»Ñ¸ø³«Ami¤Ï¡Ö³¤¤Î²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬¹¥¤­¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤¬¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥­¥Ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹