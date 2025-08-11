ユヴェントスでプレイするDFロイド・ケリー（26）は今夏プレミアリーグに復帰を果たす可能性があるようだ。2024年夏にボーンマスからニューカッスルに加入した同選手だが、昨シーズンの前半はなかなか定位置を掴むことができず。わずか半年で同クラブを退団し、買取義務つきのレンタル移籍でユヴェントスへと渡った。ユヴェントスでは公式戦19試合に出場し、定位置を確保したケリーだが、伊『La Gazzetta dello Sport』によると、