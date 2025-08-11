STU48が11日、東京・ヒューリックホール東京で、ライブツアー「STU48 Live Tour 2025〜傷つくことが青春だ〜」東京公演を行った。8月27日には12枚目シングル「傷つくことが青春だ」を発売。この日、同シングルのカップリング曲として収録される“池ちゃん”こと池田裕楽（21）と演歌歌手徳永ゆうき（30）のデュエット曲「あの頃のBGM」を初披露した。2人はフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」（日曜午後7時）の人気コーナー「サビだ