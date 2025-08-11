◆フィギュアスケートサマーカップ第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）女子ショートプログラムが行われ、昨季世界選手権銅メダルの千葉百音（木下グループ）は６０・６０点で６位発進とした。冒頭のフリップ―トウループの連続３回転は着氷。だが、ダブルアクセル（２回転半）と３回転ルッツは転倒し、「調子が悪くなかっただけにこの結果は非常に悔しい」と今季初戦を振り返った。昼に満開の桜と夜桜を