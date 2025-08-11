¾¾ÃÝ¤Ï11Æü¡¢¤³¤ÎÆü³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×ÂèÆóÉô¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ºäÅì¶Ì»°Ïº¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡£¾¾ÃÝ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×¤Ë¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂèÆóÉô¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¡Ê¤Ò¤Î¤È¤ê¡Ë¤ÎËÜÆü8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢