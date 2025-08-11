11Æü¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½DFÂçÈªÊâÌ´¤¬OH¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£24ºÐ¤ÎÂçÈª¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤½¤Î¸å3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç87»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÔÆ°¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ4»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë