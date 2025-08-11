リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、一部サポーターの行動に苦言を呈した。10日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。イングランドサッカーの新シーズンの到来を告げるFAコミュニティ・シールドが10日に行われ、リヴァプールとクリスタル・パレスが対戦した。試合は昨シーズンのプレミアリーグ覇者リヴァプールが先行する展開となるも、FAカップ覇者のクリスタル・パレスが2