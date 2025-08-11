ライプツィヒに所属するオランダ代表MFシャビ・シモンズの獲得を狙っているチェルシーは、取引にフランス代表FWクリストファー・エンクンクを加えることを画策しているようだ。10日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。現在22歳のシャビ・シモンズは2019年夏にバルセロナのカンテラからパリ・サンジェルマン（PSG）の下部組織へ加入し、2022年2月にトップチームデビューを果たした。2022年7月にPSVにレンタル移籍となる