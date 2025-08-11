セレッソ大阪は11日、ルーヴェンからDF大畑歩夢が完全移籍加入することを発表した。大畑はメディカルチェック通過後にC大阪と正式契約を締結することとなる。背番号は「66」に決定。約半年ぶりのJリーグ復帰に際し、新天地のクラブ公式サイトを通じて「こんにちは、ベルギー OHルーヴェンから移籍してきました大畑歩夢です。勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」と意気込みを示した。大畑は2001年4月27日