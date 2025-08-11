アニソンを通じて出会った人々を楽しませるために歌って踊って、おしゃべりまで全力を尽くす黒縁メガネのエンターテイナー・オーイシマサヨシと、アコギの弾き語りでどこまでいけるのか、その可能性をストイックに追求しているアーティスティックなシンガー・ソングライターの大石昌良とは同一人物だ。音楽家として、この2つのキャラクターを使い分けるという異色の活動を続けていくなか、アニメ『けものフレンズ』の主題歌「よう