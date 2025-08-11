育児中の短時間勤務者など複数の教員が担任業務に関わるチーム担任制が各地で徐々に広がる中、京都市右京区の京都市立嵯峨野小（５０８人）では、複数の教員で１学年を担当する「学年担任制」の試みを取り入れている。（向野晋）育児時短の教諭６月のある日の放課後、午後３時過ぎの職員室。育児時短を取得している森下彩華教諭（３１）をはじめ、１年の２学級を担当する３人の教員が児童の情報を共有していた。子供の体調や